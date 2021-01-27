YouTube продлил блокировку аккаунта Трампа на неопределенный срок

YouTube заблокировал канал 45-го президента США Дональда Трампа на неопределенный срок. Впервые ограничения были введены 12 января из-за штурма Капитолия сторонниками господина Трампа.

«В связи с сохраняющимися опасениями возможного насилия ограничения в отношении канала Дональда Трампа остаются. Мы внимательно отслеживаем развитие событий»,— сказал представитель видеохостинга изданию Politico. Кроме того, YouTube запретил зарабатывать деньги на видеохостинге адвокату господина Трампа Рудольфу Джулиани.

YouTube заблокировал канал 45-го президента на неделю 12 января и продлил ограничения еще на неделю 19 января. 6 января в Вашингтоне протестующие захватили здание Капитолия. Демонстранты отказались признавать итоги выборов, по которым победил демократ Джо Байден. Сейчас из-за беспорядков Конгресс США рассматривает вопрос об импичменте Дональда Трампа по обвинению в в умышленном провоцировании восстания.

О старте процесса импичмента — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».