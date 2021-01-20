YouTube продлил на неделю блокировку канала Трампа

Видеоплатформа YouTube (принадлежит Google) продлила запрет на размещение контента на канале действующего президента США Дональда Трампа как минимум на неделю, сообщает издание The Hill со ссылкой на представителя Google. Решение принято на фоне предстоящей инаугурации Джо Байдена, которая состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

Представитель Google заявил, что «в свете опасений в связи с сохраняющейся возможностью насилия на канал Дональда Трампа нельзя будет загружать новые видео или вести с него прямые трансляции в течение еще минимум семи дней».

Напомним, Дональда Трампа заблокировали YouTube, Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы после штурма Капитолия 6 января. В мире это решение восприняли неоднозначно: кто-то осудил цензуру, кто-то посчитал, что соцсети сдерживают возможные призывы к насилию. Сейчас в Вашингтоне идет подготовка к инаугурации следующего президента США Джо Байдена.

О положении уходящего президента — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».