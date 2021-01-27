Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией

С 27 января возобновлено авиасообщение между Россией, Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Пока только «Аэрофлот» намерен открыть рейсы и только по одному из направлений — авиакомпания намерена летать в Хельсинки с 28 января. Но как минимум до 25 февраля в Финляндии закрыты границы для туристов.

Россия закрыла международное авиасообщение в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса. С лета проходит постепенное возобновление полетов. Сейчас можно летать в Белоруссию, Вьетнам, Египет, Индию, Катар, Киргизию, Казахстан, ОАЭ, Сербию, Танзанию, Турцию, Финляндию, Швейцарию, Эфиопию, Южную Корею, Японию, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией 25 января. Решение принято с учетом эпидобстановки. Предполагается, что два раза в неделю полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва—Ханой), Индию (Москва—Дели), Финляндию (Москва—Хельсинки и Санкт-Петербург—Хельсинки). В Катар (Москва—Доха) полеты будут осуществляться три раза в неделю.

О падении пассажиропотока — в материале “Ъ” «Аэропорты МАУ потеряли половину пассажиров».