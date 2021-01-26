Аэропорты МАУ потеряли половину пассажиров

Пандемия коронавируса привела к падению перевозок пассажиров через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) вдвое по итогам 2020 года. Наибольший спад показал Шереметьево — на 60,4%. В остальных аэропортах падение немного смягчили базовые перевозчики, активно летающие по России. Как отмечают эксперты, хотя в 2021 году ожидается частичное восстановление пассажиропотока, его темпы будут зависеть от решений государств по открытию границ, а также от внутренней активности населения.

В 2020 году пассажиропоток аэропортов МАУ сократился на 52,3%, до 48,5 млн человек, следует из данных Росавиации. Больше всего пострадали:

международные перевозки, падение которых составило почти 76% (обслужено около 12 млн человек);

внутренние рейсы: пассажиропоток снизился на 30% (36,5 млн человек);

перевозки грузов сократились на 13%, до 421 тыс. тонн;

перевозки почты — на 24,6%, до 64,2 тыс. тонн.

Сильнее всего пандемия затронула столичный аэропорт Шереметьево. Его пассажиропоток сократился на 60,4% (обслужено 19,6 млн человек), практически как и у основного базового перевозчика аэропорта — «Аэрофлота». Как рассказали “Ъ” в пресс-службе Шереметьево, топ-3 авиакомпаний вошли:

«Аэрофлот», «Россия», Nordwind.

Во Внуково пассажиропоток сократился на 47,6% (до 12,6 млн человек). Авиакомпанией, обеспечившей основные объемы перевозок, по всей видимости, стал лоукостер «Победа», который, несмотря на простой в апреле-мае 2020 года, был одним из лидеров по темпам восстановления объема перевозок в России. В топ-3 вошли:

«Победа», «Ютэйр», чартерная Azur Air.

«Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, осторожные позитивные прогнозы экспертов и постепенное возобновление авиасообщения с другими странами, в 2021 году во Внуково ожидают более высокие показатели по пассажиропотоку»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе аэропорта.

Пассажиропоток Домодедово по итогам года упал на 42%, до 16,4 млн человек. Наибольший объем перевозок через аэропорт, как отметили в его пресс-службе, осуществили авиакомпании:

S7 Airlines,

«Уральские авиалинии»,

Red Wings.

В подмосковном аэропорту Жуковский не стали раскрывать операционные результаты. Однако летом 2020 года тогдашний министр транспорта Евгений Дитрих отмечал, что пассажиропоток Жуковского по итогам года может упасть на 60%, до 500 тыс. человек.

Аэропорты пока не сообщили о своих финансовых результатах по итогам года. Шереметьево за январь—сентябрь получил 4,2 млрд руб. убытка по РСБУ против 15,7 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2019 года. В пресс-службе аэропорта сообщили “Ъ”, что в рамках антикризисных мер было решено приостановить инвестпроекты, кроме реконструкции ВПП-1 (вновь введена в эксплуатацию 24 декабря). Кроме того, аэропорт временно вывел из эксплуатации терминалы С и E, сократил непроизводственные расходы и оптимизировал графики работы персонала.

В планах на 2021 год остается модернизация системы обработки багажа.

Домодедово за тот же период получил 10,4 млрд руб. убытка по МСФО (год назад была прибыль 7,8 млрд руб.). Аэропорт объяснял эти показатели прежде всего отрицательными курсовыми разницами по валютным финансовым обязательствам, которые возникли из-за резкого снижения курса рубля. В Домодедово подчеркивали, что без учета обслуживания долга аэропорт остался прибыльным — операционная прибыль составила 1,4 млрд руб.

Общие убытки российских аэропортов по итогам первого полугодия 2020 года составили более 15 млрд руб., оценивал президент Международной ассоциации аэропортов (МАА) Евгений Чудновский в письме министру транспорта Виталию Савельеву от 7 декабря. Он отмечал, что эта цифра учитывает выделенные аэропортам госсубсидии. В связи с этим господин Чудновский просил продлить господдержку аэропортов на четвертый квартал 2020 года и на 2021 год, компенсировав им 195,4 руб. за каждого потерянного по сравнению с 2019 годом пассажира.

«Пандемия действительно сильно ударила по отрасли. До этого самое серьезное падение пассажиропотока в МАУ было в 1993 году — на 36%»,— сказал генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Тем не менее, отмечает он, в целом аэропорты Москвы показали себя лучше любого другого крупного европейского аэропорта, так как «в Европе в среднем падение составляет свыше 70%». По словам господина Ланецкого, аэропорты МАУ — одни из самых прибыльных в Европе и, в отличие от авиакомпаний, у них не должно возникнуть трудностей с получением кредитов, если такая необходимость есть.

Аналитик также добавил, что в 2021 году в целом по России возможен рост пассажиропотока в пределах 50%, но более реалистичные ожидания — в пределах 10–15%. «Все будет зависеть от политических решений государств по приему и выпуску авиарейсов. Пока же летать по международным направлениям практически некуда: Средняя Азия, Европа и Китай закрыты, из курортов сейчас открыты не самые популярные направления. Спасает то, что Россия — большая страна с сетью внутренних маршрутов»,— продолжает он. Кроме того, есть надежды, что население начнет активнее вакцинироваться. «Однако также существует риск того, что у части людей из-за затронувшего их кризиса просто не будет средств, чтобы куда-то полететь»,— заключает эксперт.

Евгения Коляда