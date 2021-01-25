Россия разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее въезд в страну гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, а также имеющим вид на жительство этих стран. Россияне также могут улететь в любую из этих стран.

«Ранее оперативным штабом с учетом эпидобстановки в отдельных странах было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года с данными государствами»,— говорится в документе.

Два раза в неделю полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва—Ханой), Индию (Москва—Дели), Финляндию (Москва—Хельсинки и Санкт-Петербург—Хельсинки). В Катар (Москва—Доха) полеты будут три раза в неделю.

При этом ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила условия въезда в эти страны. В частности, туристические поездки для россиян в перечисленные страны остаются недоступными. В Финляндию въезд возможен только с учебными или гуманитарными целями. Во Вьетнам россияне могут въехать по рабочей визе в качестве инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров. В Индии и Катаре международное авиасообщение прекращено минимум до 31 января. Другой информации от властей этих стран пока не поступало.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 Россия закрыла свои границы для иностранных граждан в марте 2020 года. С августа Россия начала частично снимать ограничения. К январю 2021 года авиасообщение было возобновлено более чем с 20 странами. Сегодня, 25 января, президент Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется и это дает возможность аккуратно снимать ограничения, введенные ранее.

О возобновлении полетов — в материале “Ъ” «Авиаотрасль призывает к снятию карантина для прилетающих».