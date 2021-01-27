Amazon перестал продавать алкоголь в Северной Ирландии из-за «Брексита»

Онлайн-ритейлер Amazon приостановил продажу алкоголя в Северной Ирландии из-за новых таможенных правил, которые входят в условия сделки по «Брекситу», передает ITV News. Великобритания и Евросоюз подписали соглашение 30 декабря прошлого года. По оценке страховой компании Euler Hermes, принятые условия могут привести к росту стоимости поставок до 10%.

«Amazon приостановила заказы в Северной Ирландии в конце декабря, вскоре после заключения торговой сделки между Великобританией и ЕС,— говорится в сообщении телеканала.— Решение вряд ли будет отменено». По словам одного из клиентов Amazon, ежеквартальная подписка на доставку виски уже отменена.

Великобритания вышла из ЕС в конце января 2020 года, но до конца года действовал временный период, когда условия взаимоотношений сохранялись. Теперь Лондон и Брюссель сотрудничают в рамках принятого соглашения. Условия торговой сделки осложнили бизнес. В связи с «Брекситом» около 50 британских компаний уже переехали во Францию.

О потерях британских экспортеров — в материале “Ъ” «"Брекситу" назвали цену нетарифных издержек».