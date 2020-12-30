Лидеры ЕС подписали соглашения по «Брекситу»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали три соглашения об отношениях после ЕС и Великобритании «Брексита», передает AP. Церемония состоялась в Брюсселе.

Соглашения касаются торговли и сотрудничества, обмена и защиты конфиденциальной информации, сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Ранее ЕС опубликовал полные версии этих документов.

Теперь соглашения будут направлены в Лондон, где их должен подписать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также их должен ратифицировать британский парламент и Европарламент. Соглашение можно будет применять до одобрения во временном режиме до 28 февраля.

Об историческом соглашении — в материале “Ъ” «Борьба до последней селедки».