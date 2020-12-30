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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидеры ЕС подписали соглашения по «Брекситу»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали три соглашения об отношениях после ЕС и Великобритании «Брексита», передает AP. Церемония состоялась в Брюсселе.

Соглашения касаются торговли и сотрудничества, обмена и защиты конфиденциальной информации, сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Ранее ЕС опубликовал полные версии этих документов.

Теперь соглашения будут направлены в Лондон, где их должен подписать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также их должен ратифицировать британский парламент и Европарламент. Соглашение можно будет применять до одобрения во временном режиме до 28 февраля.

Об историческом соглашении — в материале “Ъ” «Борьба до последней селедки».


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