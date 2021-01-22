«Брекситу» назвали цену нетарифных издержек

Потери британских экспортеров из-за нетарифных ограничений в первый год после «Брексита» в зависимости от динамики курса фунта стерлингов могут составить от €13,5 млрд до €27,3 млрд (0,6–1,1% ВВП). Такой прогноз дает международная страховая компания Euler Hermes. Со своей стороны, экспортеры из стран ЕС во второй половине 2021 года могут потерять €10 млрд. Кроме того, цены на импортные товары в Великобритании после полугодового транзитного периода могут вырасти на 2–5%.

Напомним, сторонам удалось договориться о новых условиях торговли за неделю до конца 2020 года, в котором истекало действие переходного периода, предусмотренного соглашением о «Брексите». Это торговое соглашение предполагает нулевые тарифы по товарам (при сохранении равных «условий игры», к примеру объема субсидий). Однако, нетарифные ограничения могут привести к увеличению стоимости поставок, и такой рост может составить до 10%, оценивают в Euler Hermes. Это связано с тем, что Великобритания покинула Таможенный союз ЕС (при этом до июня 2021 года продлится транзитный период для перехода на новые условия таможенного оформления).

Ожидается, что сильнее всего пострадают британская металлургия, производители оборудования и тканей, химический сектор. Некоторым отраслям потребуется изменение цепочек поставок из-за новых требований к доле производства в стране происхождения товара (не более 45%). Что касается сектора услуг, то здесь у Великобритании традиционно высокое положительное сальдо, но в условиях отсутствия взаимного признания профессиональных стандартов, оно будет снижаться, предупреждают авторы доклада.

Эксперты отмечают, что «Брексит» сказался на потоке работников из ЕС в Великобританию: с 2016 года, когда прошел референдум, он сократился на 15% (для передвижения и теперь не потребуется виза, но появится досмотр на границе). Также выход страны из ЕС привел к сокращению прироста инвестиций: по сравнению с 2016 годом капвложения на конец 2019 года (до пандемии) выросли лишь на 0,3% (для сравнения: в Германии за это же время — на 9%). В целом (в первую очередь из-за пандемии) британская экономика не вернется к уровню конца 2019 года вплоть до конца 2022 года, несмотря на ожидаемый рост на 2,5% в этом году, полагают в Euler Hermes.

Татьяна Едовина