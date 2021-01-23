В Ростове-на-Дону третий час продолжается шествие в поддержку Алексея Навального

По данным на 17:00 в Ростове-на-Дону продолжается шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Юг” с места событий. По ее словам, сейчас около 1 тыс. человек двигаются по перекрытой Садовой. В других частях центра города также ходят многочисленные колонны людей.

Акция началась примерно в 14:10 возле Публичной библиотеки. В планах участников было пройти от нее по Пушкинской улице к парку Горького, но Пушкинская улица с самого утра была оцеплена металлическими заборами. К 14:30 в центре города оказалось несколько колонн протестующих численностью 200–300 человек, они не смогли объединиться из-за ограждений, установленных по всему центру. Дважды участники акции пытались прорвать оцепление, но полицейским удавалось его восстановить. Обойти оцепления также не удавалось, полицейские быстро перемещали ограждения к проходам на Театральную площадь, Буденновский проспект и др. Сейчас колонны протестующих ходят вместе по разным частям центра города.

Митингующие выкрикивают «Путин вор!», «Россия без Путина!», «Раз, два, три, Путин уходи», «Свободу политзаключенным!». У одного из участников акции в руках был ершик, на плакатах встречались надписи «Комната для грязи из которой лезут князи», «Свободу», «Мы здесь власть» и др. Корреспондент “Ъ-Юг” отмечает, что подавляющее большинство лозунгов и плакатов против президента Владимира Путина, имя оппозиционера Алексея Навального звучало лишь пару раз в начале акции. По подсчетам “Ъ-Юг”, всего в акции приняли участие около 2,5-3 тыс. человек, задержаны были более 20. Некоторых задерживали жестко, но без применения дубинок и других спецсредств. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не смогли предоставить информацию. «Количество задержанных и участников уточняется»,— сказали в ведомстве.

Кристина Федичкина, Наталья Шинкарева