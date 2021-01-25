Координатору штаба Навального в Ростове назначили еще восемь суток ареста

Ленинский районный суд Ростова назначил координатору городского штаба Алексея Навального Ксении Середкиной еще восемь суток ареста. Об этом сообщил “Ъ-Юг” волонтер штаба Леонид Санкин. По его словам, госпоже Середкиной назначили арест за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В чем оно проявлялось пока неизвестно.

Напомним, Ксению Середкину задержали днем 22 января. Ранее сотрудники ростовского штаба Навального объявили о проведении в городе в субботу, 23 января, шествия в поддержку арестованного оппозиционера. Ксению Середкину арестовали на трое суток ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). В штабе отметили, что госпоже Середкиной согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ не могли назначить административный арест, так как у нее есть 11-летняя дочь.

В понедельник, 25 января, Ксения Середкина должна была выйти из спецприемника. Ее соратники решили встретить ее возле учреждения, но оказалось, что госпожи Середкиной там уже нет. Несколько часов ничего о местонахождении координатора роствоского штаба Навального не было известно. Как выяснилось позже, из спецприемника девушку сразу отвезли в отдел полиции сотрудники центра по противодействию экстремизму, сообщается в группе штаба во «ВКонтакте». Уже из отдела она попала в суд на рассмотрение нового материала.

Несмотря на проведенные до акции задержания активистов штаба, шествие в Ростове состоялось. По оценке “Ъ-Юг” в нем приняли участие от 3 тыс. человек.

Кристина Федичкина