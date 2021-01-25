Финишем Александра Большунова заинтересовалась полиция

Лидеру лыжной сборной России Александру Большунову грозят серьезные проблемы в связи с инцидентом во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти: на финише он попытался ударить палкой соперника в борьбе за серебро Йони Мяки, а потом въехал в него, сбив с ног. Финская полиция получила два заявления по поводу действий Большунова, которому удалось избежать дисквалификации на будущие гонки, лишившись лишь лахтинской бронзы. Спортсмену вменяется нанесение увечий Мяки, травмировавшему руку.

Издание Iltalehti сообщило, что полиция финского региона Хяме получила два заявления по поводу действий российского лыжника Александра Большунова во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонках в Лахти. Большунов, может быть, главная сегодня звезда в своем виде, бежавший за первую сборную России на заключительном этапе, оказался позади финна Йони Мяки, с которым боролся за серебро. На финишной прямой Мяки, резко сместившись вправо, закрыл «коридор» для обгона и не позволил Большунову вырваться вперед. Очутившись за его спиной, россиянин дважды попытался ударить соперника палкой, а затем — уже после финиша — на полной скорости влетел в остановившегося возле партнеров финна и сбил его с ног.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) за поведение Александра Большунова наказала первую сборную России лишением бронзы. Между тем дисквалификации на будущие гонки лидер отечественной команды избежал. Директор по лыжным гонкам FIS Пьер Миньери пояснил Aftonbladet, что она возможна при неоднократном повторении случаев «неспортивного поведения».

Источник Italehti утверждает, что в заявлениях, направленных в полицию, содержится запрос о расследовании «факта нападения» на соперника со стороны Большунова.

Полицейские, прежде чем принять решение о начале расследования, должны сами оценить действия лыжника и их последствия. В материале Italehti говорится о том, что «в настоящий момент» Большунова не подозревают в совершении правонарушения, но «ситуация может измениться». Изменение не исключено после прохождения в ближайшее время Мяки медобследования. По данным Dagbladet, в результате столкновения с Большуновым тот получил травму руки, то есть речь может идти о нанесении увечий.

Алексей Доспехов