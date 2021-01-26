Глеб Никитин: поводов для протеста в регионе нет

Глава Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал прошедшую 23 января несанкционированную акцию против ареста оппозиционера Алексея Навального улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Он сообщил в Instagram, что не видит объективных поводов для протестов в регионе.

«Негативные настроения делятся на протест и недовольство жизнью и властью. Считаю, что объективных поводов для протеста в регионе нет. Но есть люди, которым протест очень нужен. Они изо всех сил придумывают поводы для него, высасывают их из пальца. При этом недовольство, конечно, имеет право на существование. Есть много нерешенных проблем, и мы должны их решать. И решаем»,— написал Глеб Никитин.

Он рассказал, что помнит себя в 14 и 16 лет и сам ходил тогда на митинги в Санкт-Петербурге: «Помню своих кумиров тех лет. Которых я защищал. Оказались в итоге либо пустышками, либо подонками. Вскоре резко переобулись и предали все, во что я верил». Глеб Никитин добавил, что студенчество — «замечательная пора романтики и где-то — наивности». По его словам, это признаки отсутствия равнодушия: «Важно пронести их через всю жизнь, и помудрев, не зачерстветь. И в итоге оставить след в этом мире через созидание, а не через разрушение».

В комментариях к записи некоторые нижегородцы отметили, что вышли не столько за конкретного политика, сколько за свою свободу. «Транспорт работает плохо, дороги и улицы чистят плохо, рекреационных зон в центре и около — ноль»,— написал один из жителей города. Другие пользователи напомнили про туалеты в парке «Швейцария», на строительство которых намерены потратить несколько миллионов, про цены на продукты, лекарства и уровень медицины.

Некоторые нижегородцы поддержали Глеба Никитина и согласились, что поводов для недовольства нет.

Как ранее сообщалось, в акции в поддержку Алексея Навального приняли участие несколько тысяч нижегородцев. По последним данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 91 гражданина. 24 января суды начали штрафовать нижегородцев после участия в акции.

Анастасия Еремина