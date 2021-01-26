Байден: мы можем продлить ДСНВ и выразить обеспокоенность ситуацией с Навальным

Президент США Джо Байден ответил на вопрос, не повлияет ли ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). По его словам, Вашингтон может согласиться продлить договор, но при этом выразить Москве обеспокоенность по другим вопросам.

«Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления ДСНВ, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены поведением будь то с Навальным, ситуацией с SolarWinds, или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане»,— сказал господин Байден на пресс-конференции. Он добавил, что без колебаний будет поднимать проблемные вопросы с Россией.

МИД России ранее сообщил, что эксперты двух стран приступили к практической работе по продлению ДСНВ. Действие договора истекает 5 февраля. 21 января 2021 года новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом заявила о готовности продлить документ на предложенных Россией условиях.

О решении Белого дома — в материале “Ъ” «"За 24 часа разбазарили самые важные рычаги влияния на Россию"».