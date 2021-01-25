Захарова: Россия и США начали практическую работу по продлению СНВ-3

Российские и американские эксперты приступили к практической работе по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ключевой американо-российский договор истекает 5 февраля.

«Я могу сказать, что эксперты работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала»,— сказала госпожа Захарова в эфире «Россия 24» (цитата по ТАСС).

На продлении СНВ-3 на максимальный срок — пять лет — настаивала Москва. Эти условия не устраивали администрацию бывшего президента США Дональда Трампа. 21 января 2021 года новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом заявила о готовности продлить документ на предложенных Россией условиях. В ходе своей предвыборной программы господин Байден обещал продлить договор, подписанный в 2010 году, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.

О решении Белого дома — в материале “Ъ” «"За 24 часа разбазарили самые важные рычаги влияния на Россию"».