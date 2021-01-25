Премьер-министр Италии уйдет в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен покинуть свой пост. Глава итальянского правительства официально подаст в отставку завтра, 26 января.

«Заседание совета министров состоится завтра, во вторник, 26 января, в 9:00, во время которого премьер-министр Джузеппе Конте сообщит министрам о своем желании отправиться в Квиринальский дворец и подать в отставку. После этого президент Конте отправится к президенту республики Серджо Маттарелле»,— говорится в сообщении правительства.

Вопрос об отставке правительства был поднят после того, как партия экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия» вышла из правящей коалиции и лишила таким образом премьер-министра поддержки большинства. Поводом к этому стало несогласие господина Ренци с политикой господина Конте относительно распределения средств, выделенных ЕС на восстановление итальянской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19. Парламент Италии выразил доверие действующему правительству.

О новом политическом кризисе в Италии — в материале “Ъ” «Живые и голые».