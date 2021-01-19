Живые и голые

Правительство Джузеппе Конте оказалось на пороге отставки. Если во вторник итальянский Сенат вынесет ему вотум недоверия, то политический кризис может обернуться для ослабленной пандемией республики новыми парламентскими выборами. В острую фазу политическое противостояние перешло после демарша партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия», которая вышла из правящей коалиции, лишив таким образом нынешнего премьера поддержки большинства. В условиях коронавируса премьер Конте призвал парламентариев проявить сознательность и поддержать пока еще действующее правительство. Нижняя палата выразила ему доверие, но на очереди — голосование в Сенате.

Нынешний правительственный кризис, разразившийся в разгар пандемии коронавируса, вероятно, войдет в историю Италии как один из самых абсурдных и трудно объяснимых не только для внешнего мира, но и для самих итальянцев. Как признался в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая перед парламентариями, он и сам не может найти «никакого объяснения» происшедшему. «В глазах тех, кто смотрит на нас, наша энергия выглядит рассеянной в полемике и противоречиях, мы теряем контакт с реальностью. Сегодня мы должны перевернуть эту страницу. Эта страна достойна сплоченного правительства, которое занимается интересами граждан, чтобы способствовать экономическому восстановлению и решению неотложных задач»,— обратился он к депутатам.

Кризис, побудивший премьер-министра Джузеппе Конте выступить в понедельник в нижней палате итальянского парламента (на вторник намечены его выступление и голосование в Сенате), тлел уже несколько недель. Его спровоцировал Маттео Ренци, предшественник господина Конте, возглавивший партию «Живая Италия». Это небольшая партия, но ее голоса обеспечивали нынешнему главе кабинета поддержку большинства, до тех пор пока 14 января Маттео Ренци не отозвал из правительства двух своих министров в знак протеста против политики своего преемника. Еще в декабре он заявлял, что не согласен с методами, содержанием и сроками реализации разработанного правительством плана восстановления экономики после пандемии, а также с тем, кто и как будет принимать решение о распределении выделенных Евросоюзом антикризисных €209 млрд.

При этом лидер «Живой Италии» пригрозил, что, если премьер-министр Джузеппе Конте не прислушается к его рекомендациям, оба министра от его партии — Тереза Белланова из Министерства сельского хозяйства и министр равных возможностей Элена Бонетти — покинут правительство.

Несмотря на выраженную премьером Конте готовность к компромиссу, свою угрозу Маттео Ренци выполнил. Как утверждают опрошенные “Ъ” итальянские эксперты и политические деятели, истинным намерением Маттео Ренци, скорее всего, было «свержение» Джузеппе Конте, чья популярность, по утверждению социологов, оттягивает от господина Ренци его электорат. В пользу этой версии говорит и репутация Ренци, которого считают политиком макиавеллиевского типа и «пожирателем премьеров». В 2014 году в ту пору лидер Демпартии Маттео Ренци со ставшими мемом словами «Будь спокоен, Энрико» сместил с премьерского поста своего предшественника и товарища по Демпартии Энрико Летту.

14 января лидер «Живой Италии» созвал пресс-конференцию, в ходе которой предъявил лично премьеру Конте ряд серьезных обвинений — в неэффективном руководстве и подрыве демократии. «Нужно иметь смелость признать, что король голый!» — провозгласил господин Ренци. Работающие в правительственном пуле итальянские коллеги в тот вечер рассказали корреспонденту “Ъ”, что никогда не видели Джузеппе Конте таким разъяренным. В правительственной коалиции этот демарш господина Ренци был расценен, по определению лидера Демократической партии Николы Дзингаретти, как «огромная ошибка и направленный против интересов страны акт».

В условиях раскола правительственной коалиции Джузеппе Конте пытается заручиться поддержкой парламентского большинства и без голосов «Живой Италии». Именно на это была нацелена его речь, с которой он в понедельник выступил перед итальянскими депутатами. «Я заканчиваю работу над политическим соглашением, которое поможет создать условия для укрепления правительственной команды. Учитывая важные задачи на международном уровне, я не намерен без особой необходимости оставаться и. о. министра сельского хозяйства, а также готов делегировать функции по контролю над спецслужбами соответствующим ведомствам» — так премьер обрисовал свой план, выступая перед депутатами парламента. И те его поддержали.

Впрочем, если голосование в нижней палате особой тревоги не вызывало (в ней у правящей коалиции по-прежнему большинство голосов), то сегодняшнее волеизъявление Сената может стать для Джузеппе Конте настоящей проблемой. По предварительным подсчетам, для обеспечения вотума доверия в верхней палате ему не хватает 14 голосов. Если Сенат откажет премьеру Конте в доверии, тот уйдет в отставку и управление кризисом перейдет к президенту Серджо Маттарелле. В последние месяцы глава государства уже не раз предупреждал, что в случае падения нынешнего кабинета он назначит досрочные выборы. Провести их уже потребовали лидеры правых оппозиционных партий «Лига» Маттео Сальвини и «Братья Италии» Джорджи Мелони.

«Испытывающие истинный кризис итальянцы не поймут тех, кто затевает кризис политический»,— прокомментировал ситуацию министр иностранных дел и бывший лидер движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо. Это действительно так: идею досрочных выборов в условиях не то второй, не то третьей волны коронавируса не одобряет больше половины итальянцев. Кроме того, по данным опросов, правый блок мог бы одержать победу в таких выборах, но не сможет набрать достаточно голосов для формирования кабинета. Такой сценарий может означать для Италии повторение кошмара 2018 года, когда республика почти полгода оставалась без правительства. А значит, страна окажется фактически парализованной в условиях пандемии, сопровождаемой глубоким экономическим кризисом.

Елена Пушкарская, Рим; Галина Дудина