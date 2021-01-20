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Сенат Италии выразил доверие правительству Конте

Правительство Джузеппе Конте получило поддержку двух палат парламента Италии. 20 января (по московскому времени) 156 сенаторов выразили доверие правительству, против выступили 140 человек, 16 воздержались. Вопрос о доверии был поставлен после выхода партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия» из правящей коалиции.

Двое сенаторов из правой партии «Вперед, Италия» поддержали правительство. Их немедленно исключили из партии. Оппозиция намерена добиваться роспуска правительства. Она считает, что у правящей коалиции нет большинства, а некоторые сенаторы выразили доверие из политических соображений.

Ранее доверие правительству выразила нижняя палата парламента. Его поддержал 321 депутат, против проголосовали 259 человек, а 27 воздержались. Господин Конте ранее призывал парламентариев проявить сознательность и поддержать пока еще действующее правительство.

Подробнее о причинах политического кризиса — в материале “Ъ” «Живые и голые».

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