Комиссия Мосгордумы одобрила постановление о прекращении полномочий Олега Шереметьева

Комиссия по организации работы Мосгордумы (МГД) поддержала в понедельник постановление о лишении осужденного члена фракции КПРФ Олега Шереметьева статуса депутата. В комиссию входят 15 депутатов, четверо из них — от оппозиционных партий, возглавляет комиссию председатель Мосгордумы, депутат от «Единой России» Алексей Шапошников.

Напомним, согласно московскому законодательству, вступление в законную силу обвинительного приговора суда против депутата МГД означает досрочное прекращение его полномочий. Напомним, 13 января Мосгорсуд утвердил приговор господину Шереметьеву, вынесенный 22 октября прошлого года Замоскворецким судом. Господин Шереметьев был признан виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к четырем годам колонии условно с испытательным сроком в четыре года и запретом занимать должности на государственной службе сроком на два года. Суд также взыскал с господина Шереметьева 2,1 млн руб. в виде компенсации ущерба МГД.

Из присутствовавших на заседании депутатов за проголосовали 12 человек, против проголосовал лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин, представитель «Яблока» Евгений Бунимович воздержался, коммунист Леонид Зюганов отсутствовал.

На заседании комиссии Николай Зубрилин заявил, что дело против Олега Шереметьева политически мотивировано и за ошибки бюрократического характера можно было бы высказать ему замечания и проконсультировать с точки зрения правильного обращения с документами. По мнению господина Зубрилина, «никакого криминала» в деле Олега Шереметьева нет. Частично с этим мнением согласился Евгений Бунимович. Представитель «Справедливой России» Александр Соловьев поддержал противоположную позицию.

Алексей Шапошников на это ответил, что после избрания каждому депутату был выдан полный пакет нормативных федеральных и региональных документов, поэтому говорить, что кто-то был не знаком с нормами законодательства, некорректно.

Постановление о прекращении полномочий Олега Шереметьева будет рассмотрено МГД 27 января.

Елена Рожкова