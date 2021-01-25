Задержанный на митинге в Москве Аггер оказался тезкой футболиста

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал в Telegram, что во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве был задержан не датский футболист Даниэль Аггер, а его тезка с российским гражданством.

Мужчина предположительно поменял имя в 2009 году. Раньше его звали Дмитрий Кендель, пишет Baza. Он уроженец Оренбургской области. Россиянина доставили в отдел полиции «Левобережный».

Ранее муниципальный депутат округа Левобережный Виктор Грехов сообщил, что бывший футболист английского клуба «Ливерпуль» и экс-капитан сборной Дании Даниэль Аггер был задержан в Москве 23 января во время протестных акций. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями по всей стране были задержаны 3711 человек. Следующие протесты намечены на воскресенье, 31 января.

О реакции зарубежных СМИ на протесты в России читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».