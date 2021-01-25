Мэрия Краснодара рассказала, какие проблемные ЖК достроят в 2021 году

В Краснодаре в 2021 году планируется решить вопрос с 33 проблемными жилыми комплексами. Об этом на еженедельном аппаратном совещании рассказал директор департамента строительства города Артем Аганов.

Среди них 15 будут достроены и введены в эксплуатацию, еще по пяти восстановление идет за счет средств федерального фонда защиты прав дольщиков. По трем литерам администрация Краснодара запросила средства фонда. Также по трем литерам кредиторы получат выплаты в процедуре банкротства. По двум литерам сроки обязательств будут продлены. Кроме того, ввод в эксплуатацию пяти литеров запланирован на 2022-2023 гг.

Так, в первом полугодии 2021 года в Краснодаре планируют завершить достройку второго этапа ЖК «Авиатор», а также литер №4 ЖК «Дуэт». В третьем квартале будут достроены два литера — это литер №16 и литер №16.1 жилого комплекса «Семь вершин».

В декабре этого года планируется достроить пять литеров — три литера ЖК «Свобода», дома по ул. Дунайской, 44, а также апарт-отеля по ул. Уральской.

Кроме того, по двум литерам ЖК «Дом Романовых» и одному литеру застройщика «Лафер-Юг», который возводил административное здание на ул. Красноармейской были заключены договоры в отношении нежилых помещений.

Артем Аганов рассказала, что по двум литерам ЖК «Новый прогресс» и одному литеру ЖК «Адмирал Нахимов» адрес администрации Краснодарского края были направлены ходатайства о применении механизмов фонда для восстановления нарушенных прав граждан. Он объяснил это тем, что эти жилые комплексы не являются инвестиционно привлекательными и туда невозможно привлечь нового застройщика.

Помимо этого, будет передан новому застройщику (ООО «Альфастройкомплекс») жилой комплекс «АРС Аврора». Заявление компании о желании стать его приобретателем уже удовлетворено.

«В феврале этого года планируется осуществить оплату необходимых платежей и завершить приемку объекта. С участниками долевого строительства заключат допсоглашения о замене застройщика и продлении срока исполнения обязательств по договорам долевого участия. Завершить строительство объекта планируется в первом квартале 2023 года», – добавил директор департамента строительства Краснодара.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 19 января 2021 года было объявлено, что в Краснодаре к вводу в эксплуатацию готовят восемь проблемных жилых комплексов. Объекты планируют сдать к весне 2021 года. Пять литеров проблемных домов на 780 квартир введут в эксплуатацию через суд, три литера на 1098 квартир сдадут после устранения замечаний краевого департамента по надзору в строительной сфере. В частности, через суд сдавать будут литеры в ЖК «Рич Хаус» по улице Ярославской, ЖК «КарандашЪ» по улице Фабричной, ЖК «Березовый» по улице 2-я Целиноградская, 1/1.

Всего в Краснодарском крае в 2021 году планируется завершить строительство 83 проблемных дома, в которых расположено почти 13 тыс. квартир

Алексей Белянин