В Краснодаре в I квартале 2021 года планируют ввести в эксплуатацию восемь проблемных ЖК

В Краснодаре к вводу в эксплуатацию готовят восемь проблемных жилых комплексов. Об этом заявил глава города Евгений Первышов в ходе краевого совещания по проблемам обманутых дольщиков. Объекты планируют сдать к весне 2021 года. Пять литеров проблемных домов на 780 квартир введут в эксплуатацию через суд, три литера на 1098 квартир сдадут после устранения замечаний краевого департамента по надзору в строительной сфере.

Через суд сдавать будут литеры в ЖК «Рич Хаус» по улице Ярославской, ЖК «КарандашЪ» по улице Фабричной, ЖК «Березовый» по улице 2-я Целиноградская, 1/1. После устранения замечаний краевого департамента по надзору в строительной сфере в эксплуатацию введут ЖК «Резиденция» по улице Кожевенной и литеры 6, 7 ЖК «Свобода» по улице Семигорской (строительно-монтажные работы на объектах завершены, дома подключены к инженерным коммуникациям).

По словам Евгений Первышова, открытым остается вопрос с достройкой первого литера ЖК «Самоцветы» (125 квартир) застройщика ООО «Инвест-Кубань». На данный момент инвесторов привлечь не удалось. В сентябре прошлого года в адрес краевой администрации направлено ходатайство о рассмотрении возможности достроить ЖК за счет средств Фонда защиты прав дольщиков.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодарском крае в 2021 году планируется завершить строительство 83 проблемных дома, в которых расположено почти 13 тыс. квартир

Наталья Решетняк