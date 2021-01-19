В Краснодарском крае в 2021 году достроят 83 проблемных дома

В Краснодарском крае в 2021 году планируется завершить строительство 83 проблемных дома, в которых расположено почти 13 тыс. квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Совместно с прокуратурой нам уже удалось решить проблемы сотни тысяч жителей края. Но еще есть люди, которые ждут сдачи своих квартир не один год», – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году в Краснодарском крае планировали завершить 119 долгостроев. В краевом центре - 87 объектов. По данным на конец 2020 года в кубанской столице 11,3 тыс. обманутых дольщиков.

12 января стало известно, что в поселке Пригородном (Краснодар) завершили строительство проблемного ЖК «Алтайский» на 132 квартиры. 13 января сообщалось, что в Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Версаль».

Алексей Белянин