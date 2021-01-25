Кандидат в мэры Сургута подал иск за недопуск ко второму этапу конкурса Также он направил жалобы в прокуратуру

Участник конкурса по выбору кандидатов на пост мэра Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), депутат городской думы Евгений Барсов подал иск в Сургутский городской суд за недопуск ко второму этапу. Как сообщил “Ъ-Урал” господин Барсов, он также направил жалобы в Генпрокуратуру РФ и прокуратуру ХМАО.

Депутат попросил признал незаконным отказ конкурсной комиссии в допуске ко второму этапу, а также отменить решение о признании конкурса несостоявшимся. «Для разрешения административного иска прошу наложить запрет на действия думы Сургута в части принятия решения о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур»,— подчеркнул Евгений Барсов.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, участники конкурса были недовольны тем, что их не допустили до второго этапа без объяснения конкретных причин. «В уведомлении о снятии кандидатур в качестве основания указывается ненадлежащее оформление документов и предоставление неполных сведений. Однако эта формулировка не объясняет конкретно, где именно допущена ошибка»,— пояснял господин Барсов.

Напомним, конкурс по отбору кандидатов на должность главы Сургута должен был состояться 18 января. По результатам работы конкурсной комиссии из 66 претендентов только один смог правильно оформить документы. Городская дума признала конкурс несостоявшимся. По предварительным данным, вопрос об объявлении новой даты конкурса депутаты должны обсудить 29 января.

Подробнее о том, почему конкурс на пост мэра Сургута признали несостоявшимся — в материале “Ъ-Урал” «Процедурам добавили срок»