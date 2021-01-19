Кандидаты в мэры Сургута оспорят недопуск ко второму этапу конкурса Ошибки в документах были выявлены у 29 претендентов

Участники конкурса по выборам мэра Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) намерены оспорить в суде недопуск ко второму этапе. Об этом “Ъ-Урал” сообщил один из кандидатов, депутат гордумы Евгений Барсов.

По его словам, участники конкурса недовольны тем, что их не допустили до второго этапа без объяснения конкретных причин. «В уведомлении о снятии кандидатур в качестве основания указывается ненадлежащее оформление документов и предоставление неполных сведений. Однако эта формулировка не объясняет конкретно, где именно допущена ошибка»,— пояснил господин Барсов. Он отметил, что в случае выявления нарушений или отсутствия необходимых документов конкурсная комиссия должна была уведомить кандидата в течение одного-двух дней, чтобы участник мог исправить ошибку.

Евгений Барсов полагает, что необходимый пакет документов для участия в конкурсе может подать «любой грамотный человек, имеющий среднее образование, особенно депутат, который избирался в думы». «Ощущение такое, что все готовится под определенного человека, словно под него готовят почву. Однако кандидат не пришел, и конкурс решили отложить вообще»,— заявил господин Барсов.

Напомним, на конкурс по выборам главы Сургута должен был состояться 18 января. По результатам работы конкурсной комиссии из 66 претендентов только один смог правильно оформить документы. В итоге конкурс был признан несостоявшимся. По предварительным данным, новую дату конкурса выберут на заседании гордумы 29 января.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Процедурам добавили срок»

Анастасия Реутова