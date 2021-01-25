Послу США заявили протест из-за комментариев об акциях в поддержку Навального

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выразил протест послу США в России Джону Салливану в связи с комментариями американского посольства о митингах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Акции прошли по всей России в субботу, 23 января.

«Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном, и американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов»,— заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Накануне протестов посольство США призвало американцев избегать мест их проведения в разных городах России, и опубликовало маршруты и время начала акций. МИД РФ заявил, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России. МИД Китая сегодня выступил против вмешательства США во внутрироссийские дела.

В субботу по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого 17 января арестовали в аэропорту по прибытии из Германии. По данным «ОВД-Инфо», на митингах были задержаны более 3,7 тыс. человек.

Подробнее об акциях читайте в публикации “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».