МИД КНР выступил против вмешательства США во внутрироссийские дела

Китай против иностранного вмешательства в дела суверенных государств, заявил официальный представитель МИДа Чжао Лицзянь. Так он прокомментировал требование МИД РФ к США «объясниться» после заявлений американских дипломатов о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 22 января посольство США призвало американцев избегать мест в разных городах России, где будут проходить акции в поддержку господина Навального, и опубликовало маршруты и время начала акций. МИД РФ заявил, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России. Пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс 23 января сообщила, что ведомство следит за сообщениями о протестах в 38 российских городах и задержаниях мирных протестующих и журналистов.

«Китай выступает решительно против вмешательства во внутренние дела суверенных государств»,— заявил господин Лицзянь (цитата по ТАСС).

23 января сторонники господина Навального провели по всей стране протестные акции в его поддержку. По данным «ОВД-Инфо», правоохранители задержали около 3,7 тыс. человек.

Подробнее об акциях — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».