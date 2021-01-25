Кузнецова: младшему задержанному на митинге в поддержку Навального 9 лет

Младшему задержанному на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января девять лет, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в эфире телеканала «Россия 1».

«Самый маленький пока, естественно еще данные сверяются, еще свежи все эти события, ему девять лет, я с ним поговорила. Когда услышала, что в Москве 9 и 12 лет ребятишки оказались в участке, их задержали как раз на митинге, взрослые пытались не пустить их в гущу событий… они оказались в участке, ожидая маму»,— ответила госпожа Кузнецова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее госпожа Кузнецова сообщала, что на митингах 23 января по всей России задержали более 300 несовершеннолетних граждан, 70 из них — в Москве.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в более 100 городах России. «Белый счетчик» не проводил традиционного замера численности людей на акции в Москве, но его координаторы считают, что на пике в ней принимали участие 15 тыс. человек. Сторонники господина Навального обещают продолжить протесты.

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