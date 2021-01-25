Главы МИДов ЕС обсудят протесты в России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что протестная ситуация в России в повестке встречи дипломатов Евросоюза, которая пройдет сегодня, 25 января. Ранее господин Боррель осудил действия полиции на субботних протестах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

«У нас очень насыщенная повестка… Сначала мы обсудим тревожные события в России. Более 3 тыс. человек были там задержаны. Эта волна задержаний нас очень тревожит, также, как и арест Навального, поэтому мы начнем с этого вопроса»,— сказал он перед началом заседания (цитата по «РИА Новости»).

Президент Польши Анджей Дуда после митингов в поддержку политика заявил, что считает необходимым ввести санкции ЕС против России. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал отпустить всех мирных демонстрантов.

На акциях 23 января сторонники Алексея Навального требовали отпустить его из-под ареста. Политика задержали в аэропорту сразу по прибытии из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным «ОВД-Инфо», на субботних акциях правоохранители задержали около 3,7 тыс. человек.

О прошедших протестах — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».