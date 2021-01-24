Польша намерена поддержать санкции ЕС в связи с задержанием Навального

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает необходимым ввести санкции со стороны ЕС в отношении России в свете заключения политика Алексея Навального под стражу. По его словам, учитывая это, а также ситуацию на Украине и в Грузии, расширение санкций «абсолютно оправдано».

«Всегда, когда нарушается международное право, наступает конфликт. Единственный способ избежать его. — “Ъ”) — это принудить к следованию международному праву. Единственный способ сделать это без ружей, пушек и бомб — это санкции»,— сказал господин Дуда газете Financial Times. Он также призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля пересмотреть планы посетить Москву в феврале.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек сообщил, что будет выступать за введение новых санкций в отношении россиян. Во время выступления на чешском ТВ он сказал, что Чехия «будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального» (цитата по «РИА Новости»).

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Накануне в России прошли акции в поддержку господина Навального. 25 января в Брюсселе пройдет встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой они обсудят ситуацию с задержанием российского оппозиционера.

Об акциях протеста читайте в материале “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?».