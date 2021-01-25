Германия призвала освободить задержанных на митингах в поддержку Навального

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал отпустить всех мирных демонстрантов, задержанных в России 23 января на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По подсчетам «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

«Российская конституция дает каждому в России право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях. По этой причине мы ожидаем, что мирные демонстранты будут немедленно освобождены»,— сказал господин Маас перед встречей с коллегами из Европейского союза в Брюсселе (цитата по Reuters).

Акции в поддержку Алексея Навального 23 января прошли в более 100 городах России. «Белый счетчик» не проводил традиционного замера численности людей на акции в Москве, но его координаторы считают, что на пике в ней принимали участие 15 тыс. человек. Сторонники господина Навального обещают продолжить протесты.

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