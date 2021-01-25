«Нетология» попрощается с сооснователем

2 млрд руб. может получить сооснователь «Нетологии-групп» за выход из проекта. О том, что Максим Спиридонов покидает компанию, сообщил “Ъ”. По данным газеты, предприниматель разошелся во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса с ключевым акционером — холдингом TalentTech миллиардера Алексея Мордашова. В результате доля Спиридонова в активе будет выкуплена. Сумму сделки стороны не раскрывают. Но, по оценкам аналитиков, IT-предприниматель сможет заработать более 2 млрд руб. Из чего складывается такая цифра? И что будет с проектом дальше? Разбирался Григорий Колганов.

За 10 лет «Нетология-групп» прошла путь от курсов по интернет-маркетингу до одного из лидеров рынка онлайн-обучения. Сейчас у некогда стартапа 3 млн пользователей с лишним и больше тысячи сотрудников. Компания непубличная, поэтому о финансовых показателях говорить сложно, а сам Максим Спиридонов и главный акционер — TalentTech Алексея Мордашова — оказались недоступны для комментариев. Но, судя по прежним заявлениям сооснователя проекта, впервые прибыль удалось получить в 2016 году. А уже два года спустя «Нетология-групп» замыкала двадцатку самых дорогих компаний рунета по версии Forbes. Издание оценивало ее стоимость в $72 млн — примерно в 4,5 млрд руб. по курсу того времени.

В 2020 году выручка образовательного холдинга, по его собственным данным, составила 2 млрд. Значит, цена «Нетологии-групп» сейчас примерно в 4 раза больше этой цифры, подсчитал управляющий партнер проекта Skyeng Александр Ларьяновский. И дело не в том, что пандемия подхлестнула рынок онлайн-обучения. Для оптимизма есть куда более фундаментальные причины. «Три-четыре годовых выручки компания стоит, с учетом тех темпов роста, которые сейчас есть у “Нетологии-групп”. Оценка эта замешана на вере инвесторов, что рынок еще большой, спокойно еще можно вырасти в 50 раз. Пандемия на деньгах сказалась, но не сильно. Что касается частного образования, пока я не вижу хоть каких-то предпосылок, что рынок уменьшится»,— отмечает Ларьяновский.

По данным “Ъ”, Максиму Спиридонову до последнего момента принадлежало 28% «Нетологии-групп». То есть сооснователь проекта мог выручить за свою долю около 2,25 млрд руб. — неплохой бонус за работу в стартапе, куда бизнесмен, по его собственному признанию, изначально пришел ухаживать за девушкой, которая ему нравилась. Но доход Спиридонова может оказаться гораздо выше. Российский рынок онлайн-обучения аналитики оценивают в 40-60 млрд руб., а перспективы его роста кратные, говорит управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава. Так что «Нетология-групп» стоит от $100 млн до $200 млн или до 14,5 млрд руб. по нынешнему курсу. «Оценка снизу — это ожидание дивидендной доходности. Для инвестиций в бизнес хорошая доходность — 17% годовых. Соответственно, если прикинуть оценки выручки “Нетологии”, то как раз это дает нижнюю границу порядка $100 млн. Верхняя граница — ожидания инвестора, что через два-три года “Нетология” вырастет кратно»,— пояснил Чачава.

Стратегический инвестор пришел в «Нетологию-групп» в 2017 году. Неожиданно для рынка им оказалась «Севергрупп» Алексея Мордашова, специалиста по металлургии и золотодобыче. Теперь актив практически полностью в руках подразделения группы — компании TalentTech. Ее гендиректор Евгений Барулин, по данным “Ъ”, встанет у руля образовательной площадки, а ее саму планируется объединить с HR-проектом Мордашова. «Нетология-групп» и прежде стоила значительно меньше, чем говорят конкуренты и инвесторы, а с уходом Максима Спиридонова и грядущими преобразованиями есть риск дальнейшего снижения привлекательности актива, не исключает сооснователь платформы Tokenbox Владимир Смеркис, недавно запустивший собственный образовательный проект. «Коэффициенты три-четыре к годовой выручке, наверное, могут быть слегка завышены, я думаю, что в две годовые выручки вполне можно оценивать такой проект. Роль Максима была колоссальна.

Digital-образование, онлайн-образование — такие сферы, в которых одну из ключевых ролей играет не столько, наверное, стратегия, сколько умелое обращение с маркетингом.

Максим был хорошим маркетологом, он вел за собой людей при помощи своего контента, который размещал в социальных сетях. Здесь будет очень важно, кто этими ключевыми вещами в виде маркетинга займется»,— уверен Смеркис.

Два года назад Максим Спиридонов делился планами за пять-семь лет сделать «Нетологию-групп» мощным образовательным холдингом, включающим 30 брендов и 120 направлений бизнеса. Но если этим мечтам теперь и суждено сбыться, то, видимо, без его участия.