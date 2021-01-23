«Севергрупп» углубится в обучение

Сооснователь «Нетологии-групп», одной из крупнейших российских компаний, работающих в области интернет–образования, Максим Спиридонов покинет пост гендиректора и выйдет из состава акционеров компании. По словам самого господина Спиридонова, акционеры не сошлись во взглядах на развитие бизнеса. Его доля перейдет принадлежащему «Севергрупп» Алексея Мордашова IT-холдингу TalentTech, который увеличит свой пакет до 85%. Выход из бизнеса может принести господину Спиридонову до 2,25 млрд руб.

Сооснователь и гендиректор компании «Нетология-групп», развивающей проекты в области интернет образования, Максим Спиридонов покинет пост и выйдет из состава акционеров и совета директоров компании, рассказали “Ъ” представители компании и ее акционера TalentTech (принадлежит «Севергрупп» Алексея Мордашова). В результате TalentTech увеличит свою долю в «Нетологии-групп», сумма сделки не раскрывается.

«Нетология-групп» на 100% принадлежит офшору Grumelon Business Ltd. На 22 января TalentTech через две структуры владеет 56,87% в этой компании, еще 28,18% у Максима Спиридонова и 14,95% у другого сооснователя, Алексея Половинкина, следует из данных кипрского реестра.

Компании этого сегмента стоят 3,5–4 годовых выручки, отмечает управляющий партнер SkyEng Александр Ларьяновский. Таким образом, «Нетология-групп» целиком может стоить 7–8 млрд руб., а доля господина Спиридонова в компании оценивается в 2–2,25 млрд руб.

По оценке управляющего партнера Leta Capital Александра Чачавы, «Нетология-групп» может стоить $100–200 млн (от 7,3 млрд до 14,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 22 января).

В должности гендиректора господина Спиридонова с февраля сменит гендиректор TalentTech Евгений Барулин. Господин Спиридонов, по его словам, станет основным акционером проекта по обучению предпринимателей «Диджитал-Долина», запущенного «Нетологией-групп».

IT-холдинг TalentTech инвестировал в «Нетологию-групп» в 2017 году, получив 40% компании. Тогда же была достигнута договоренность о поэтапной интеграции TalentTech и «Нетологии-групп», в результате которой предусмотрена возможность полного выхода основателей из бизнеса, пояснил управляющий партнер TalentTech Андрей Митюков. Господин Спиридонов, по его словам, выступал за то, чтобы «Нетология-групп» сохраняла автономию. «На этом мы не сошлись, и было принято решение о моем выходе из бизнеса»,— пояснил Максим Спиридонов. TalentTech в перспективе планирует выкупить 100% в «Нетологии-групп», добавили в пресс-службе холдинга.

«Нетология-групп» развивает три бренда в области онлайн-образования («Фоксфорд», «Нетология», Edmarket) и 12 направлений бизнеса, в том числе онлайн-курсы для школьников, учителей и др. Выручка компании по ее собственным данным в 2020 году выросла более чем на 100% и составила 2 млрд руб.

Весь рынок онлайн-образования России в 2020 году мог составить 40 млрд руб., оценивали ранее в TalentTech, «Нетологии» и EdMarket.

По данным «Интерфакс Академии», рынок мог вырасти больше — до 55–60 млрд руб.

Под руководством господина Спиридонова «Нетология-групп» из неизвестной компании выросла в один из крупнейших EdTech, говорит Александр Ларьяновский. По его мнению, покупка стратегическим инвестором доли сооснователя демонстрирует успешность бизнеса. С учетом всех направлений «Нетология-групп», по оценкам господина Ларьяновского, входит в тройку крупнейших игроков России по выручке на рынке онлайн-образования, уступая Mail.ru Group и SkyEng.

Дмитрий Шестоперов, Валерия Лебедева, Евгений Хвостик