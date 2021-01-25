Российский рынок акций растет после снижения на прошлой неделе

Индекс Мосбиржи к 10:56 поднялся на 1% к уровню закрытия пятничной сессии и достиг 3416,99 пункта (против 3382,92 к вечеру 22 января). Индекс РТС составил 1440,08 пункта (+1,54%).

Валютные курсы незначительно снизились. Доллар на Мосбирже к 10:18 стоил 74,71 руб. (–0,58%), евро — 90,96 руб. (–0,65%).

Цены мартовских нефтяных фьючерсов растут в начале торгов. Баррель нефти марки Brent стоил $55,70 (+0,52%). WTI к этому времени поднялась на 0,70%, до $52,64 за баррель.

12 января Мосбиржа второй раз в 2021 году обновила исторический максимум, поднявшись выше 3500 пунктов. В пятницу курс доллара вырос до 75 руб., евро — до 91,26 руб.

О том, каких значений ждать в средне- и долгосрочной перспективе,— в материале “Ъ” «Рубль сдает позиции».