Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи снова обновил очередной исторический максимум, превысив отметку в 3520 пунктов. По данным торгов на 10:45, индекс Мосбиржи был на уровне 3513,78 пунктов (+0,9%), индекс РТС — до 1490,36 пунктов (+1,62%).

Курс доллара на Мосбирже снижается на 0,7%, до 74,14 руб., евро — на 0,64%, до 90,22 руб.

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,75%, до $56,08 за баррель, стоимость WTI поднимается на 0,84%, до $52,69 за баррель.

Индекс Мосбиржи обновляет максимум второй день подряд, вчера, 11 января, он впервые превысил 3500 пунктов. Курс доллара поднимался до 75 руб. впервые с 5 января.