Рубль сдает позиции

Евро на Мосбирже превысил 91 руб. и уверенно торгуется у этой отметки. За последние пару дней европейская валюта прибавила около 2 руб. Доллар на открытии торгов 22 января подорожал почти на рубль и сейчас тестирует уровни в 75 руб. В начале недели российская валюта уверенно укреплялась, обновив к 20 января локальные минимумы, но затем траектория изменилась.

Что сейчас влияет на валютный курс? И каких значений ждать в средне- и долгосрочной перспективе? Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич отмечает, что на рубль сейчас давят в основном внешние факторы, но вскоре он может лишиться внутренней поддержки, так что в ближайшее время не исключено дальнейшее ослабление:

«Давление на рубль оказывается как со стороны ситуации на рынке энергоносителей — здесь преобладают продажи, и нефть марки Brent достаточно близко уже подошла к отметке $55 за баррель, так и со стороны снижения интереса инвесторов к рисковым активам, в результате чего валюта развивающихся стран демонстрирует негативную динамику, и это оказывает дополнительное давление на рубль. При этом из факторов поддержки в текущий момент, наверное, можно выделить только подготовку экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 января. После этого мы будем полноценно зависеть от того, что будет происходить на внешних площадках. А здесь растут опасения относительно мировой экономики в связи с коронавирусом. Эта же ситуация оказывает давление на рынок энергоносителей, что может в дальнейшем негативно повлиять на национальную валюту».

Как отмечают аналитики, после инаугурации Джо Байдена многие глобальные игроки ждут новых шагов по стимулированию экономики и дополнительного финансирования антиковидных мер в США. Рублю любой внешний позитив будет на руку, поскольку с фундаментальной точки зрения российская валюта остается недооцененной, считает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Коронавирус в ближайшие кварталы все-таки будет побежден, если не одной вакциной, то двумя-тремя. В любом случае через несколько месяцев глобальная экономика вздохнет немножко свободнее.

В принципе у рубля не так много проблем, то есть внутренне он должен быть одной из самых крепких валют. У нас внешний долг составил всего $470 млрд за прошлый год, а международные резервы — $590 млрд.

Такой структуры финансов, чтобы резервы превышали внешний долг, нет практически ни у кого.

Естественно, российская экономика пострадала от коронавируса не в такой степени, как экономики Европы или Северной Америки, потому что у нас в основном она построена на государственных крупных предприятиях, которые не прекращали свою работу. То есть с позиции внутреннего содержания и долга все в порядке, и лишь внешнеполитические факторы мешают ему укрепиться процентов на 10-15% в районе 65-68 руб. за доллар».

Участники рынка не ожидают существенного изменения курса доллара Читать далее

В середине недели аналитики «Уралсиб» предрекли рублю мощный обвал. Они указывают на серьезное снижение российских доходов от экспорта в прошлом году из-за падения цен на энергоносители. Средняя стоимость нефти Brent за год рухнула почти на треть. Кроме того, было зафиксировано физическое сокращение объема поставок.

Григорий Колганов