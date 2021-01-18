Коронавирус запишут в паспорт

Власти Башкирии вводят «антиковидные паспорта» для людей с иммунитетом. Специальный документ будут выдавать уже переболевшим с высоким индексом антител, а также тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Обладатель такого паспорта станет свободен практически от всех ограничений. Кроме того, он получит скидки на многие товары и услуги. Власти признались, что надеются таким образом привлечь жителей в прививочные кабинеты. Как будет выглядеть документ? И что о нем говорят местные жители? Расскажет Илья Сизов.

В Башкирии вскоре можно будет пойти большой компанией в кино, плечом к плечу стоять на концертах или посмотреть футбольный матч с заполненными трибунами. Пока в республике даже на улице можно заниматься спортом, соблюдая дистанцию в 5 м. Все радости близкого общения станут доступны обладателям «антиковидного паспорта». По сути, это QR-код, который любой вакцинированный россиянин может получить в личном кабинете на сайте госуслуг. Его нужно сохранить в смартфоне или распечатать на бумаге.

Но пока в Башкирии этот паспорт будет работать как скидочная карта платинового уровня: он даст дисконт на абонемент в бассейн и фитнес-клуб, на билеты в музеи и театры, также можно будет недорого прокатится по Уфе на экскурсионном автобусе и даже купить путевку в санаторий. Детали пока чиновники не озвучили, но рынок уже ждет наплыва посетителей со спецпропусками, говорит управляющий кинотеатра Ultra Cinema Азат Ибрагимов: «В новогодние праздники было много желающих, которые не смогли попасть в кино из-за ограничений по заполняемости залов. Я надеюсь, что посещаемость возрастет, и людям с прививочными паспортами разрешат приходить в кинотеатры сверх того норматива, который существует в данный момент».

Сейчас в Башкирии действует ограничение на заполняемость в 30% от вместимости зала. С введением паспортов массовые мероприятия можно будет вернуть практически к допандемийному уровню, пояснил организатор концертов Станислав Челнынцев: «С паспортами мы сможем увеличивать посещаемость до 70%, но четких разъяснений пока еще нет. Вроде бы эти "антиковидные паспорта" будут в электронном виде, значит, их нужно будет как-то считывать».

Выдачу документов в Башкирии планируют начать 5 февраля. Сейчас на них могут рассчитывать около 3 тыс. человек — они успели получить обе дозы вакцины. Еще 7,5 тыс. жителей республики привились пока только первым компонентом. Паспорт даст им практически неограниченную свободу, но только на три месяца. В Минздраве заявили, что срок действия документа ограничен. Непонятно успеют ли за это время власти договориться с бизнесменами о всех тех скидках и льготах, которые пообещали населению, отметила корреспондент “Ъ” в Башкирии Дарья Кучеренко: «Не очень понятно, каким образом правительство договорилось с бизнесом о том, что они будут предоставлять скидки. Этот момент еще предстоит выяснять, ибо мне кажется, что не все бизнесмены согласятся на это и точно еще не со всеми правительство договорилось.

Власти сказали, что они только начинают этот проект, и им предстоит еще вести переговоры».

Самым чувствительным и ожидаемым эффектом считается снятие ограничений для пожилых людей. По действующим в Башкирии правилам все, кому за 65, должны соблюдать режим самоизоляции. Однако медики подчеркивают, что даже после полного курса вакцинации пользоваться этим паспортом можно будет только через несколько недель. Придется выждать время, пока идет формирование антител, отмечает заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам Европейского медицинского центра Любовь Бахтина: «Нужно помнить, что формирование иммунитета после вакцинации происходит не сразу. То есть в течение трех недель после второй прививки человек еще не защищен. В этот период человек, безусловно, должен в полном объеме выполнять все ограничительные мероприятия».

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Власти Башкирии надеются, что льготы, которые дают паспорта, заставят жителей республики активнее идти в прививочные пункты. В республику уже поступило 14 тыс. доз вакцины «Спутник V», до конца января придет партия еще в 50 тыс. доз. Башкирия — уже второй российский регион, где планируют ввести различные правила для людей с прививкой и без. На этой неделе власти Сахалина должны запустить программу «антиковидных бейджей». Его обладателю разрешат не носить маску в общественных местах.

Светлана Белова