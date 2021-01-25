Кабмин изучает возможность вернуть льготные кредиты на сохранение занятости

Правительство обсуждает возможность возобновить программу льготного кредитования бизнеса на поддержание численности персонала, сообщает газета «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и два источника. Источники издания отметили, что при перезапуске программу могут скорректировать.

По словам чиновника, «в казну на 2021 год расходы на возобновление программы не заложены», однако правительство может воспользоваться для этих целей неосвоенными средствами резервного фонда. Источники отмечают, что из действия новой программы могут исключить отрасли, в целом восстановившиеся от последствий распространения коронавируса.

Программа льготного кредитования под 2% была открыта в июне 2020 из-за пандемии коронавируса. Кредиты выдавались до ноября, компании должны погасить их до 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит занятость на уровне от 90%, то после истечения срока кредита расходы на себя возьмет государство. Если под сокращение попадет не более 20% работников, списана будет половина задолженности.

Отметим, что в декабре 2020 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил президента Владимира Путина рассмотреть возможность снизить порог до 80%. По его словам, предприниматели не могут контролировать все процессы, влияющие на занятость.

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