Успех — не повод для оптимизма

Уверенность компаний в устойчивости к кризисам выросла в 2020 году, следует из отчета «Делойт». Авторы объясняют, что пандемия как наиболее масштабное потрясение дала шкалу для оценки возможностей компаний. Ключевым фактором устойчивости бизнес назвал заблаговременные инвестиции в технологии, что позволило минимизировать риски за счет диверсификации поставок и источников доходов и внедрения гибких форматов работы. Впрочем, большинство компаний не уверено в способности адаптироваться к потрясениям, при этом бизнес ожидает, что они станут регулярными.

События 2020 года придали уверенность руководителям международных компаний в оценке устойчивости их бизнеса, следует из отчета «Делойт» об устойчивом развитии. Как показал опрос 2,3 тыс. руководителей высшего звена в 21 стране, до пандемии «полностью готовыми отразить потенциальные угрозы» считали себя 24% опрошенных компаний, еще 21% был уверен, что сможет быстро адаптироваться к потрясениям. На фоне коронакризиса их доля выросла до 34% и 30% соответственно. Авторы исследования предполагают, что оптимизм топ-менеджмента связан с масштабностью событий 2020 года, которые, «возможно, стали самым большим испытанием для компаний». «Способность устоять, несмотря на все эти потрясения, вероятно, показала руководителям, что они не полностью осознавали свои возможности»,— предполагают в «Делойт».

Сами компании называют ключевыми факторами своей устойчивости заблаговременные инвестиции в технологии для создания новых бизнес-моделей, диверсификации поставок и возможности удаленной работы для поддержки сотрудников и повседневных операций, что позволило им быстро адаптироваться к ограничениям COVID-19. Так, две трети устойчивых компаний отметили, что до пандемии инвестировали в диверсификацию поставок и потоков доходов, разработку программ переподготовки работников и гибких форматов занятости. Впрочем, около половины респондентов пока лишь запланировали такие изменения в ближайшие пять лет. Одновременно до пандемии только пятая часть международных компаний имела технологии для упрощения удаленной работы — 42% разработали и внедрили их в течение года.

«Инвестиции вышли за рамки объемов, которые предполагались изначально, зато позволили повысить оценку готовности к будущим потрясениям»,— объясняет “Ъ” главный исполнительный директор «Делойт» по СНГ Иан Коулберн. В «Делойт» ускорение бизнес-процессов и инвестиций рассматривают как умение компаний «действовать быстрее и эффективнее» и способность адаптироваться к кризисам. Отметим, впрочем, что источником финансирования таких «вынужденных изменений» могут быть накопленные «подушки безопасности», отвлекающие ресурсы от инвестиций в другие аспекты развития, что может повлиять на устойчивость компаний в долгосрочной перспективе.

По данным опроса, более половины (60%) международных компаний полагают, что радикальные изменения 2020 года повлекут череду новых потрясений, которые могут стать регулярными. По мнению опрошенных, главными социальными проблемами в следующем десятилетии могут стать климатические изменения (47%), вопросы здравоохранения и профилактики заболеваний (42%), пробелы в образовании и обучении (39%). При этом три четверти опрошенных отметили, что климатический кризис повлечет сопоставимые с COVID-19 или даже большие последствия. При этом 70% руководителей по-прежнему не уверены в способности компаний адаптироваться к потрясениям. «Это вызывает беспокойство, учитывая, что, по их мнению, потрясения не закончатся»,— добавляет Иан Коулберн.

Диана Галиева