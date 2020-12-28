Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата

Президент России Владимир Путин поручит правительству рассмотреть возможность смягчения требований по сохранению штата на фоне пандемии. С такой просьбой к президенту обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он сообщил, что не все могут сохранить штат на уровне 90% от показателя 1 апреля 2020 года, что требуется для льгот по кредитам, и попросил снизить этот порог до 80%.

1 июня для компаний из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей запустили программу льготного кредитования под 2%. Компании должны погасить задолженность до 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит занятость на уровне от 90%, то после истечения срока кредита расходы на себя возьмет государство. Если под сокращение попадет не более 20% работников, списана будет половина задолженности.

«К сожалению, происходят процессы, которые предприниматели не могут сами контролировать. Например, очень много людей сегодня уходят, поскольку подняли пособие по безработице. Предприниматели малого бизнеса не всегда могут сдерживать сотрудников, которые хотят увольняться и уходить туда»,— сказал господин Титов во время встречи в Кремле. Для списания половины кредита он попросил снизить порог до 70% от штата.

«Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим»,— ответил господин Путин.

Господин Титов также предложил:

списать недоимки по налогам и страховым взносам пострадавшему бизнесу, который в I–III квартале 2020 года потерял более 30% выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года;

продлить субсидии на выплату зарплаты в размере МРОТ на июнь и последующие месяцы 2020 года для предприятий МСП, работа которых в этот период была приостановлена по решению властей;

продлить до конца 2020 года программу льготных кредитов на возобновление деятельности.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что плановая работа по оказанию поддержки малых и средних предприятий в связи с пандемией продолжится и в следующем году. По его словам, новые меры будут зависеть от «развития ситуации».