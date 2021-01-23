ККВ обвинило протестующих в осквернении памятника казакам в Краснодаре

Кубанские казаки намерены обратиться в правоохранительные органы по факту надругательства над памятником Кубанскому казачеству. Об этом сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска (ККВ).

Сегодня, 23 января, во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального неустановленные личности залезли на памятник, оголяли части тела, а также вешали на него нижнее белье.

«Глубоко возмущены этим поступком... Произошедшее — акт вандализма, надругательство над одним из главных для казаков и всех жителей Краснодарского края мемориалом... Это памятник казакам-первопроходцам, которые больше двух веков назад основали Кубань», - отметили в ККВ.

В Кубанском казачьем войске уверены, что причастные к произошедшему должны ответить по закону.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодаре несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, который в настоящее время находится под арестом, прошла практически без задержаний. Несанкционированный митинг начался в 14.00 у Александровской арки. Оттуда колонна пошла по ул. Красной до здания краевой администрации. В митинге принимали участие, по визуальным оценкам нашего корреспондента, порядка 5 тыс. человек.

Памятник Кубанскому казачеству был основан казаками в 1792 году. Он расположен по адресу: ул. Красная, 35.