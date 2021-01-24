ФБК: после протестов возбуждено дело о санитарно-эпидемиологических нарушениях

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о санитарно-эпидемиологических нарушениях после несогласованных акций протеста, сообщил руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Вячеслав Гимади. По его словам, свидетелями проходят пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш, координатор московского штаба Олег Степанов и сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

По словам господина Гимади, дело возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). За действия, которые привели к массовому заболеванию, могу наказать лишением свободы до двух лет, за смерть одного человека — до пяти лет, а при смерти двух и более лиц — до семи лет.

«СКР возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ, проводят сейчас допросы свидетелей. Гулять в маске и перчатках на улице, говорят, опасно. Зато голосовать за поправку об обнулении в грязной палатке или пир у Пескова без масок — только приветствуются»,— написал господин Гимади в Twitter.

Власти Москвы вчера, 23 января, сообщили, что на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального пришли 19 человек с коронавирусом. Это зафиксировало приложение «Социальный мониторинг».

СКР ранее сообщил о возбуждении семи дел после протестов в Москве. Пять из них — о применения насилия к представителю власти, и еще по одному — об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве.

Подробнее об акции — материале “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?».