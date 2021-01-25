Зеленым генераторам простят опоздания

Зеленые генераторы смогут избежать штрафов за срыв сроков ввода новых электростанций. Минэнерго предлагает дать им безусловную отсрочку на год со ссылкой на «трудности из-за пандемии». В 2021 году запланирован запуск 941 МВт новых ВИЭ-проектов. Их общий платеж с энергорынка оценивается в 3 млрд руб. в месяц, штраф — в 725 млн руб. Но другие участники рынка отнеслись к идее чиновников неоднозначно. Ее критикует один из лидеров отрасли «Фортум», где считают «категорически неприемлемым называть пандемию форс-мажором и освобождать от штрафов неэффективных исполнителей».

Зеленым генераторам удалось добиться отмены штрафов за срыв сроков ввода новых мощностей из-за пандемии. Минэнерго предлагает предоставить ВИЭ-проектам с вводом в 2021 году безусловную нештрафуемую отсрочку поставки мощности на срок до одного года, следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на regulation.gov.ru.

Речь идет об электростанциях, запланированных к вводу с 30 июня по 31 декабря. «Мы руководствовались анализом возможного риска просрочек и принимали во внимание отложенный эффект введенных карантинных мероприятий. При этом предполагается ограничить концом 2021 года период действия нормы, исходя из возможного сценария спада пандемии и постепенного восстановления экономической активности в РФ и за рубежом»,— пояснили “Ъ” в Минэнерго.

Срок поставки мощности для объектов при этом не изменится, то есть инвестор будет терять выручку каждый месяц просрочки. Как сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков), многие участники рабочей группы по ВИЭ при набсовете отмечали такой подход как наиболее сбалансированный. Для инвесторов в ВИЭ сохраняется мотивация скорейшей реализации проектов, считают в «Совете рынка».

Новые ветряные (ВЭС) и солнечные (СЭС) электростанции, а также малые ГЭС строятся в России по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ, гарантируют окупаемость через повышенные платежи энергорынка). Срок договора — 15 лет, базовая доходность — 12% (при ставке ОФЗ 8,5%). Инвестор при этом обязан ввести объект в срок, иначе ему начислят штраф в 25% от платежа. Сейчас каждый инвестор в ВИЭ для отсрочки штрафов обязан доказывать наличие проблем на каждой стройке своих объектов на набсовете «Совета рынка». Например, «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) удалось добиться отсрочки платежей по ВЭС в Ростовской области только со второго раза (см. “Ъ” от 13 января).

В 2021 году инвесторы обязаны ввести примерно 941 МВт новых зеленых электростанций. Все они должны заработать 1 декабря 2021 года. Суммарный платеж энергорынка по всем станциям составит около 3 млрд руб. в месяц, подсчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». При этом штраф за каждый месяц просрочки ввода в среднем составляет около 700–725 млн руб., отмечает он.

Львиная доля объема ВЭС с вводом в 2021 году принадлежит СП «Роснано» и «Фортума» (подконтролен финской Fortum) — 65% квоты, или около 477 МВт. Около 201 МВт должна ввести «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel), еще 60 МВт — «ВетроОГК» (входит в «Роснано»). Среди инвесторов в СЭС более половины квоты, или 85 МВт, приходится на структуры «Хевела» (СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Реам Менеджмента» Михаила Сиволдаева), еще 78 МВт должен ввести «Фортум». «РусГидро» должно ввести одну малую ГЭС на Северном Кавказе.

С предложениями Минэнерго согласны не все инвесторы. Так, в «Фортуме» заявили “Ъ”, что в 2020 году по ДПМ ВИЭ в рамках СП с «Роснано» ввели 550 МВт ВЭС, «невзирая на трудности строительства во время ограничений по пандемии».

В компании подчеркнули, что «считают категорически неприемлемым считать пандемию форс-мажором и освобождать от штрафов неэффективных исполнителей договоров по предоставлению мощности». «Прикрываясь словом "пандемия", под такие задержки можно подтянуть и просто неэффективное управление проектами, которое почему-то должны будут оплатить потребители оптового рынка»,— заявили в «Фортуме».

В «Хевеле» и «ВетроОГК» комментариев не дали. В «Энел Россия» сообщили “Ъ”, что проект постановления Минэнерго учитывает внешние обстоятельства и их влияние на производственные планы инвесторов. Там напомнили, что «не исключают изменения сроков в графике» по Кольской ВЭС на 201 МВт из-за пандемии. В «РусГидро» заверили “Ъ”, что проекты идут по графику, компания «заинтересована завершить строительство в максимально короткие сроки и стремится к тому, чтобы сдать одну станцию в 2021 году, а вторую — в 2022 году».

Полина Смертина