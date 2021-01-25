Зеленым генераторам простят опоздания

Зеленые генераторы смогут избежать штрафов за срыв сроков ввода новых электростанций. Минэнерго предлагает дать им безусловную отсрочку на год со ссылкой на «трудности из-за пандемии». В 2021 году запланирован запуск 941 МВт новых ВИЭ-проектов. Их общий платеж с энергорынка оценивается в 3 млрд руб. в месяц, штраф — в 725 млн руб. Но другие участники рынка отнеслись к идее чиновников неоднозначно. Ее критикует один из лидеров отрасли «Фортум», где считают «категорически неприемлемым называть пандемию форс-мажором и освобождать от штрафов неэффективных исполнителей».
Зеленым генераторам удалось добиться отмены штрафов за срыв сроков ввода новых мощностей из-за пандемии. Минэнерго предлагает предоставить ВИЭ-проектам с вводом в 2021 году безусловную нештрафуемую отсрочку поставки мощности на срок до одного года, следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на regulation.gov.ru.
Речь идет об электростанциях, запланированных к вводу с 30 июня по 31 декабря. «Мы руководствовались анализом возможного риска просрочек и принимали во внимание отложенный эффект введенных карантинных мероприятий. При этом предполагается ограничить концом 2021 года период действия нормы, исходя из возможного сценария спада пандемии и постепенного восстановления экономической активности в РФ и за рубежом»,— пояснили “Ъ” в Минэнерго.
Срок поставки мощности для объектов при этом не изменится, то есть инвестор будет терять выручку каждый месяц просрочки. Как сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков), многие участники рабочей группы по ВИЭ при набсовете отмечали такой подход как наиболее сбалансированный. Для инвесторов в ВИЭ сохраняется мотивация скорейшей реализации проектов, считают в «Совете рынка».
Новые ветряные (ВЭС) и солнечные (СЭС) электростанции, а также малые ГЭС строятся в России по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ, гарантируют окупаемость через повышенные платежи энергорынка). Срок договора — 15 лет, базовая доходность — 12% (при ставке ОФЗ 8,5%). Инвестор при этом обязан ввести объект в срок, иначе ему начислят штраф в 25% от платежа. Сейчас каждый инвестор в ВИЭ для отсрочки штрафов обязан доказывать наличие проблем на каждой стройке своих объектов на набсовете «Совета рынка». Например, «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) удалось добиться отсрочки платежей по ВЭС в Ростовской области только со второго раза (см. “Ъ” от 13 января).
В 2021 году инвесторы обязаны ввести примерно 941 МВт новых зеленых электростанций. Все они должны заработать 1 декабря 2021 года. Суммарный платеж энергорынка по всем станциям составит около 3 млрд руб. в месяц, подсчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». При этом штраф за каждый месяц просрочки ввода в среднем составляет около 700–725 млн руб., отмечает он.
Львиная доля объема ВЭС с вводом в 2021 году принадлежит СП «Роснано» и «Фортума» (подконтролен финской Fortum) — 65% квоты, или около 477 МВт. Около 201 МВт должна ввести «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel), еще 60 МВт — «ВетроОГК» (входит в «Роснано»). Среди инвесторов в СЭС более половины квоты, или 85 МВт, приходится на структуры «Хевела» (СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Реам Менеджмента» Михаила Сиволдаева), еще 78 МВт должен ввести «Фортум». «РусГидро» должно ввести одну малую ГЭС на Северном Кавказе.
С предложениями Минэнерго согласны не все инвесторы. Так, в «Фортуме» заявили “Ъ”, что в 2020 году по ДПМ ВИЭ в рамках СП с «Роснано» ввели 550 МВт ВЭС, «невзирая на трудности строительства во время ограничений по пандемии».
В компании подчеркнули, что «считают категорически неприемлемым считать пандемию форс-мажором и освобождать от штрафов неэффективных исполнителей договоров по предоставлению мощности». «Прикрываясь словом "пандемия", под такие задержки можно подтянуть и просто неэффективное управление проектами, которое почему-то должны будут оплатить потребители оптового рынка»,— заявили в «Фортуме».
В «Хевеле» и «ВетроОГК» комментариев не дали. В «Энел Россия» сообщили “Ъ”, что проект постановления Минэнерго учитывает внешние обстоятельства и их влияние на производственные планы инвесторов. Там напомнили, что «не исключают изменения сроков в графике» по Кольской ВЭС на 201 МВт из-за пандемии. В «РусГидро» заверили “Ъ”, что проекты идут по графику, компания «заинтересована завершить строительство в максимально короткие сроки и стремится к тому, чтобы сдать одну станцию в 2021 году, а вторую — в 2022 году».
Как коронавирус помешал вводу ВИЭ-станций
Контекст
Пандемия коронавируса не оказала существенного негативного влияния на вводы новых ВИЭ-проектов в России. В 2020 году были запущены 1,07 ГВт новых ВИЭ — 330 МВт солнечных электростанций (СЭС), 710 МВт ветряных электростанций (ВЭС), а также 20 МВт малых ГЭС, сообщили “Ъ” в «Совете рынка». Суммарный объем введенных мощностей с начала действия программы поддержки ВИЭ в 2014 году достиг 2,17 ГВт, что составляет 74% общего текущего плана вводов (СЭС — 92%, ВЭС — 57%, МГЭС — 24%). С начала программы инвесторы в ВИЭ заплатили за срыв сроков ввода станций в общей сложности уже около 8 млрд руб., из этой суммы на объекты с плановой датой начала поставки мощности в 2020 году приходится примерно 130 млн руб.
В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ) при этом считают, что нет оснований для ограничения списка проектов, подпадающих под отсрочку, только теми, которые запланированы на второе полугодие 2021 года. «Разгар ограничительных мер пришелся на 2020 год, пандемия еще идет и, более того, проходит самый пик. Пострадали абсолютно все инвесторы, мы считаем, что на отсрочку должны претендовать все проекты с плановой датой ввода в эксплуатацию на протяжении как минимум девяти месяцев 2020 года и всего 2021 года»,— заявили “Ъ” в АРВЭ.