Штрафы как ветром сдуло

По данным “Ъ”, «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) все-таки удалось получить отсрочку по списанию штрафов за задержку запуска ветроэлектростанции в Ростовской области. Отсрочка на четыре месяца одобрена набсоветом «Совета рынка» только со второго раза, участникам удалось преодолеть вето потребителей электроэнергии. В «Энел Россия» утверждают, что стройка затягивается из-за пандемии. Штраф за каждый месяц, по оценкам аналитиков, может составить 32 млн руб.

«Энел Рус Винд Азов» (дочерняя компания «Энел Россия») все-таки получит отсрочку списания штрафов за задержку ввода Азовской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 90 МВт в Ростовской области. Такое решение принято на заседании набсовета «Совета рынка» (регулятор энергорынков) 13 января, рассказали “Ъ” источники и подтвердили в «Совете рынка». Компании удалось добиться отсрочки только со второго раза. Первый раз вопрос рассматривался в набсовете 23 декабря, однако представители потребителей энергии наложили вето на решение (см. “Ъ” от 15 декабря 2020 года). Во второй раз вето удалось преодолеть. В «Энел Россия» сообщили “Ъ”, что вопрос обсуждался и компания «ждет официальных данных от счетной комиссии после результатов голосования».

Компания получит отсрочку расчета и списания штрафов за четыре месяца: декабрь 2020 года, а также январь, февраль и март 2021 года.

По утверждению «Энел Рус Винд Азов», с 18 марта по 16 октября на стройплощадке случился форс-мажор из-за пандемии COVID-19. Штраф за каждый месяц задержки запуска Азовской ВЭС составляет 32 млн руб., а за четыре месяца совокупный размер может достигнуть 129 млн руб. Вместе с тем компания может сократить объем штрафов, если уговорит каждого конкретного потребителя электроэнергии подписать соглашение о признании факта наступления обстоятельств непреодолимой силы.

«Энел Россия» строит в России три ВЭС общей мощностью 362 МВт по договорам поставки мощности, которые гарантируют возврат инвестиций через повышенные платежи оптового рынка. Срок контракта составляет 15 лет с базовой доходностью 12% (при ставке ОФЗ 8,5%). Компания при этом должна запустить объект в определенный срок, иначе будет платить штраф (25% от обязательного платежа за мощность).

Полина Смертина, Татьяна Дятел