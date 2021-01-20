Зеленая энергетика не режется на глаз

По данным “Ъ”, правительство не пришло к единому мнению относительно объемов новой программы поддержки зеленой генерации. Минэнерго предлагает снизить объем для новых объектов с вводом в 2025–2035 годах с 400 млрд руб. до 306 млрд руб., что позволит построить около 4 ГВт зеленых мощностей. Однако против снижения резко выступает Минпромторг: по мнению ведомства, урезание программы сделает невыгодным углубление локализации оборудования. Правительство дало ведомствам еще десять дней на доработку параметров программы.

Правительство отправило на доработку предложения Минэнерго по сокращению объемов новой программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы до 306 млрд руб. Вице-премьер Александр Новак дал ведомствам десять дней, чтобы снова пересчитать объем финансирования и объем строительства новых зеленых мощностей, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ходом совещания в правительстве. Резко против снижения объемов программы выступил Минпромторг, поскольку, по мнению ведомства, это сделает невыгодным углубление локализации оборудования для ВИЭ-генерации. В аппарате Александра Новака, в Минэнерго, Минэкономики, ФАС, Минпромторге и «Совете рынка» (регулятор энергорынков) комментариев не дали.

На совещании от бизнеса присутствовали два сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ) — спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров.

Программа поддержки зеленой генерации в РФ стартовала в 2013 году, по ней до 2024 года будет построено до 6 ГВт новых мощностей (доля выработки — около 1%). Инвесторы в ВИЭ добились продления поддержки до 2035 года. Генкомпании строят электростанции по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи за мощность).

Объем новой программы поддержки зеленой генерации был утвержден в 2019 году на уровне 400 млрд руб. до 2035 года и 725 млрд руб. до 2050 года (тогда за энергетику в правительстве отвечал вице-премьер Дмитрий Козак). По оценкам аналитиков, этого хватило бы на строительство еще 5–7 ГВт новых ветряных и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС), а также малых ГЭС. В таком случае доля зеленой выработки в энергосистеме РФ могла бы достигнуть 3%.

Однако в 2020 году началось обсуждение возможного сокращения программы, чтобы выполнить поручение Владимира Путина о сдерживании роста энергоцен уровнем инфляции. Минэкономики предлагало сократить размер финансирования сразу вдвое, сохранив при этом объем строительства на уровне 5,5 ГВт. Минэнерго выступало за сохранение параметров. Но уже в конце прошлого года ведомства достигли компромисса: Минэнерго согласилось сократить программу на 30% (см. “Ъ” от 19 января). По словам источников “Ъ”, на совещании было озвучено предложение о снижении нагрузки на энергорынок до 2035 года до 306 млрд руб. По оценкам собеседников “Ъ” в отрасли, это позволит построить чуть больше 4 ГВт новых ВИЭ. Причем Минэнерго также предложило снизить финансирование СЭС с вводом в 2023 и 2024 годах, перенесенных из старой программы, с 37 млрд до 24 млрд руб., уточняют источники “Ъ”.

Инвесторы в ВИЭ сопротивляются сокращению программы. По их мнению, конкуренция на конкурсах может сократиться. В новой программе уровень локализации оборудования вырастет практически вдвое, а также появится обязательство по продаже части оборудования за рубеж.

Но при снижении объема рынка запуск новых производств в России станет менее привлекательным. «Поручение очередной раз актуализировать расчеты вселяет надежду на то, что итоговое решение не убьет отрасль и позволит дальше успешно осваивать российский природный и промышленный потенциал»,— заявили “Ъ” в АРВЭ.

Желательно сохранить несколько технологических вендоров и поставщиков основного оборудования для стимулирования конкуренции, говорит руководитель направления «Электроэнергетика» центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов. «Достигнуть обеих этих целей одновременно при сокращении самой программы будет очень сложно — часть партнеров будет уходить из страны ввиду того, что инвестиции в локализацию будет невозможно окупить на малых объемах. В результате высок риск монополизации поставщиков с достаточной глубиной локализации, технологического отставания сектора и роста цен на новые объекты»,— предупреждает аналитик.

Полина Смертина, Татьяна Дятел