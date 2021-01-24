Йоханнес Бё победил на масс-старте этапа Кубка мира по биатлону

Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Италии. Россияне Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев заняли 19, 20, 28 и 30-е места соответственно.

Победитель прошел дистанцию за 35 мин. 44,3 сек., допустив один промах. Второе место занял Кентен Фийон-Майе из Франции (+31,3 сек., два промаха), а третье — Яков Фак из Словении (+44,2 сек., один промах).

Александр Логинов ранее победил в индивидуальной гонке на 20 км. Российская женская команда завоевала золото, а мужская — бронзу в эстафете.

Этап Кубка мира в Италии — последний перед чемпионатом мира. Он пройдет с 10 до 21 февраля.

О победе Логинова в индивидуальной гонке — в материале “Ъ” «Тише едешь — метче будешь».