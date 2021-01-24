Российские биатлонистки пробежали по-мужски

В заключительный день этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце первую победу в сезоне одержала российская женская команда. Она выиграла эстафетную гонку, довольно уверенно опередив на финише казавшихся недавно недосягаемых соперниц — взявших серебро и бронзу немок и француженок.

Итальянский триумф эстафетного квартета в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой укрепил ощущение насчет того, что во второй половине сезона, перед стартующим через две с небольшим недели чемпионатом мира в словенской Поклюке, российская сборная, в декабре почти безнадежная, прибавляет. Уже была победа в смешанной эстафете на предыдущем этапе в немецком Оберхофе, уже была победа Александра Логинова в индивидуалке в Антхольце, уже было третье место там же эстафеты мужской. И вот настала очередь для чисто женского прорыва, который, может быть, ценнее всех других.

Дело в том, что кризис женской российской команды в последние годы был куда более явным, чем кризис мужской. В той хотя бы всегда находились один-два классных спортсмена, способных биться за медали. Отечественным же биатлонисткам они если изредка и доставались, то исключительно шальным образом. В сезоне нынешнем медалей до сих пор не было, ни личных, ни командных, в эстафетах выше четвертого места россиянки, какую бы расстановку ни выбирали их тренеры, не поднимались.

И вообще, трудно было представить их поднимающимися именно на первое место: соперницы явно резвее.

В Оберхофе и особенно в Антхольце представительницы сборной России, в первую очередь быстрая Светлана Миронова, но отнюдь не только она, показали, что уже подтягиваются к главным звездам. А эстафетная гонка подтвердила наличие приятного для тех, кто за них переживает, вектора.

Нельзя сказать, будто бы в ней россиянкам помогли соперницы, которые, как это часто бывает, поберегли своих прим для будущих состязаний. Нет, составы были сильнейшими. И этот расклад нисколько российскую четверку не смутил.

Важные факты: она выиграла, ни разу не оказавшись в привычной ситуации, когда кто-то здорово «капнул» и надо выбираться из подвала.

Она победила без идеальной стрельбы, с девятью дополнительными патронами, то есть оставив на потом какие-то резервы. И каждая участница золотого квартета смотрелась очень солидно. А героиней номер один суждено было стать бежавшей заключительный этап Кайшевой. На нем она чрезвычайно убедительно разобралась с еще недавно смотревшейся на порядок более сильной, чем россиянка, оппоненткой — немкой Франциской Пройс.

Алексей Доспехов