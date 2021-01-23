Россияне заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Российская мужская сборная заняла третье место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия). В составе команды выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первое место заняла сборная Франции с результатом 1 ч. 14 м. 25,8 с. Отставание россиян составило 50,8 с. Вторыми пришли норвежские спортсмены, отставание — 0,8 с.

В зачете мужских эстафетных гонок сборная России поднялась на четвертое место (177 очков). Первое место — у сборной Норвегии (222 очка), второе — у сборной Франции (192), третье — у Германии (179). В Кубке наций россияне также поднялись на четвертое место (4560 очков).

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье, 24 января.