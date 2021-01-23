Тише едешь — метче будешь

Первую личную победу сборной России в нынешнем Кубке мира по биатлону принес ее переживавший непростой период лидер. Во время индивидуальной гонки на 20 км на последнем перед чемпионатом мира в Поклюке этапе, который принимал итальянский Антхольц, Александр Логинов не блеснул скоростью, зато блеснул исключительной крепостью нервов и меткостью. Пока все его более успешные в сезоне и резвые конкуренты мазали, он идеально прошел все четыре огневых рубежа, создав колоссальный запас прочности.

Индивидуалка, открывавшая мужскую программу этапа в Антхольце, была 14-й личной гонкой нынешнего розыгрыша Кубка мира, и она должна была подарить особенные ощущения тем, кто неравнодушен к российской команде. Ведь чертова дюжина предыдущих наводила на мысль, что ей в этом сезоне, скорее всего, не светит ничего хорошего. Всплески случались лишь относительные, не предполагавшие реальной драки за медали с лучшими из лучших. Норвежская бригада — братья Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Хольм Лагрейд — выглядела парящей просто в космосе по сравнению с бригадой отечественной. И не шло даже у единственного россиянина, который прежде постоянно сражался на равных с норвежцами и другими биатлонными фронтменами, постоянно брал призовые места в отдельных гонках и в кубковом зачете.

Выступления Александра Логинова из общего тренда нисколько не выпадали. На тех шести этапах, что предшествовали итальянскому, он всего раз добрался до топ-десятки — в масс-старте в австрийском Хохфильцене в декабре. И то именно что до десятой позиции. А на излете 2020 года у Логинова скончался отец, и испортившая и тонус, и подготовку трагедия, казалось, только усугубила ситуацию. На двух посленовогодних этапах в немецком Оберхофе он продемонстрировал что-то похожее на прежний уровень лишь в двух эстафетах, в том числе смешанной, той, что наконец открыла счет российским победам, прервав длиннющую серию осечек. В личных гонках результаты снова были серенькими по его меркам, и трудно было представить, что вот-вот произойдет прорыв.

Произошел прорыв в той локации, которая теперь, видимо, очень прочно будет ассоциироваться как раз с именем Александра Логинова.

Это в Антхольце, на самой, наверное, специфической из-за ее полуторакилометровой высоты над уровнем моря, требующей адаптации, умения терпеть дефицит кислорода, биатлонной трассе в феврале прошлого года состоялся его главный карьерный взлет. На чемпионате мира Логинов взял золото в спринте и добавил к нему бронзу в преследовании. Сейчас он покорил индивидуальную гонку.

В этом жанре «удельный вес» стрельбы гораздо выше, чем во всех остальных,— за промах сразу дается штраф в виде минуты, а не короткого кружка по стадиону. И стрельба была тем фактором, который обеспечил Александру Логинову успех. Если бы в этой гонке учитывался только чистый темп, то Логинов снова пролетел бы мимо десятки. Но он стрелял точно, сбив два десятка кружков на четырех рубежах, а все сильные оппоненты мазали: взявшие серебро и бронзу Лагрейд и француз Кентен Фийон-Майе с финишировавшим четвертым итальянцем Лукашем Хофером — по два раза, стремительный как молния Йоханнес Бё — четыре. Никто из них не справился с душащей, сбивающей дыхание альпийской высотой. Никто из них не дотерпел.

Дотерпел, не обратив внимания даже на падение после заключительной стойки, вылившееся в 200 м бега без сломанной палки, один Логинов, который после такого триумфа, конечно, будет котироваться гораздо солиднее на важнейшем из соревнований сезона.

Это соревнование — чемпионат мира в Поклюке — стартует через три недели после этапа в Антхольце, последнего перед словенским первенством.

Алексей Доспехов