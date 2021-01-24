Пользователи Telegram сообщили о блокировке аккаунтов

Некоторые пользователи Telegram пожаловались на блокировку своих аккаунтов без объяснения причин, сообщает «МБХ медиа». С этим столкнулись представители Либертарианской партии, «Гражданского общества», партии «Яблоко», два журналиста «МБХ медиа» и другие.

Они рассказали, что их «выкинуло» из мессенджера, а затем при попытке зайти в него появилось сообщение, что аккаунт заблокирован. Каких-либо причин блокировки не приводится.

Представители мессенджера эту ситуацию пока не прокомментировали.

Затруднения у людей возникли на следующей день после несанкционированных протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тогда, 23 января, пользователи также сообщали о сбоях в работе операторов и соцсетей в России. Из данных Downdetector следовало, что проблемы были у МТС, «МегаФона», «Билайна», «Ростелекома», Tele2, Twitter и «ВКонтакте».

По данным «ОВД-Инфо», всего на протестных акциях было задержано больше 3 тыс. человек — организация называет это «абсолютным рекордом». В Москве на Пушкинскую площадь вышли, по личным наблюдениям координаторов «Белого счетчика», более 15 тыс. человек — полиция сообщала о 4 тыс. человек.

Подробнее об акциях читайте в публикации “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?»