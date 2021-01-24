Третья волна «накрыла» Китай

В Китае впервые с весны начался рост зараженных коронавирусом. Жесткие ограничения ввели несколько городов-миллионников. Вспышки фиксируют в основном на севере страны — там один человек стал причиной более сотни заражений. А в Пекине уже выявили новый, «британский», штамм вируса. В некоторых районах столицы закрыли аэропорт, вокзалы и ограничили движение такси. “Ъ FM” пообщался с жителями Китая и выяснил, говорят ли там о новой волне пандемии. Тему продолжит Сергей Гусев.

Очагом новых заражений на севере Китая, по данным СМИ, стали так называемые клубы здоровья. Они популярны среди пожилых людей и маркетологов, которые продвигают там свои товары. Один из таких продавцов оказался «суперраспространителем» — за четыре дня он заразил больше 100 человек.

В итоге на локдаун закрыли несколько районов провинции Цзилинь и Пекина.

Но, по мнению многих китайцев, у вспышки заболеваний есть и другая причина, рассказал житель южного города Фашань, автор YouTube-канала о Китае Андрей Протопопов: «Для жителей материкового Китая стал открываться въезд в Гонконг, жители Гонконга смогли ездить в Китай. Соответственно, англичане каким-то образом летали в Гонконг, и китайцы утверждают, что именно поэтому все и произошло. У нас на юге все сейчас спокойно, но мы находимся неподалеку от Гуанчжоу, и там уже местное население начинает чуть-чуть опасаться».

Надо сказать то, что в Китае зовется новой вспышкой, в других странах сочли бы погрешностями в статистике. Сейчас в КНР заболевают около 120 человек каждый день. Правда, в декабре суточный прирост не превышал 20 случаев COVID-19, поэтому с введением жестких мер власти Китая не затягивают. Так, пятимиллионый город Ланфан на предыдущей неделе закрыли из-за единственного заболевшего. И зачастую у людей нет даже нескольких часов, чтобы подготовиться к новым ограничениям, рассказывает жительница северной провинции Шаньси Анастасия: «Когда Ухань закрывали, они предупредили за сутки или за восемь часов, то в случае с Хубэем — когда они сказали, что закрыли, в этот момент и закрыли. А мой коллега как раз ехал на вокзал, чтобы поехать домой и на вокзале ему сказали, что поезд уехал. Здесь у нас нет карантина, но в соседнем городе из-за того, что там было два заболевших, всех жителей протестировали. Я должна была поехать в Санью на этих каникулах, но я сдала билеты. Если вдруг они найдут какие-то кейсы, например, в том городе, где я живу, то по приезду меня будет ждать двухнедельный карантин».

Предстоящий новый год, который Китай отметит в феврале, вызывает как раз больше всего опасений. В этот период происходит крупнейшая в мире сезонная миграция, когда сотни миллионов китайцев разъезжаются по регионам. Чтобы снизить риск заражений, компании рекомендуют сотрудникам отказаться от поездок, отмечает житель города Чэнду Александр Новоселов: «Во время китайского Нового года многие люди возвращаются к себе на родину, к своим родителям. Это ведь единственный их отпуск в году. У нас в принципе каждый человек должен показать зеленый QR-код здоровья, когда он входит в какой-то торговый центр или офис. Если человек заразился, если его нашли по треку перемещений, персональный код с зеленого становится красным. Сейчас эти требования ужесточили. Я был в Пекине, первое, что бросается в глаза, — это очень мало людей в аэропортах. Китай, как закрыл границы для иностранцев, он больше их не открывал. У меня очень много друзей уехали в марте и не вернулись. У них остались здесь вещи, они потеряли работу и сейчас просто сидят в России или в Европе».

Эпидемиологи сходятся во мнении, что жесткие методы Китая лучше других помогают бороться с коронавирусом. Так, год назад, благодаря локдаунам, его распространяемость упала в четыре раза меньше чем за месяц. Но теперь возникают и другие вопросы, говорит эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов: «Да, у вас не будет передач. Люди останутся без антител. Они, что, всегда будут сидеть по домам? На что мне китайские коллеги отвечают: “Нет, мы дождемся времени, когда они будут вакцинированы, и тогда заболеваемость не будет серьезной”. Я с этим согласен.

В Китае большое количество вакцин, и под руководством Коммунистической партии Китая они привьют все свое население.

Позиция Китая, что в ближайшие месяцы мы еще запрем пару городов. У них истории 5 тыс. лет, они никуда не торопятся. В других странах нет возможности запереть население даже на две — на три недели дома».

Европейские страны, где уже устали продлевать карантины, предпочли бы такую дисциплину увидеть в Китае раньше. Как заключил на днях Независимый исследовательский совет из Швейцарии, именно замедленная реакция Китая и ВОЗ на коронавирус привела к его распространению по всей планете.

Елизавета Скобцова